Гроссмейстер Синдаров из Узбекистана досрочно выиграл турнир претендентов

Жавохир Синдаров
Фото: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Представитель Узбекистана Жавохир Синдаров досрочно стал победителем шахматного турнира претендентов на Кипре.

В предпоследнем, 13-м туре Синдаров черными фигурами сыграл вничью с ближайшим преследователем Анишем Гири (Нидерланды) и сохранил преимущество в 2 очка. В активе гроссмейстера из Узбекистана 9,5 очка, у Гири – 7,5 очка.

В результате Синдаров сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом, индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу.

В турнире претендентов принимает участие россиянин Андрей Есипенко, занимающий последнее, восьмое место. Несколько туров назад он лишился шансов на итоговую первую строчку.

