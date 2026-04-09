Поиск

Есипенко лишился шансов выиграть турнир претендентов-2026

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом в десятом туре проходящего на Кипре турнира претендентов.

Россиянин играл белыми фигурами.

В активе Есипенко 3,5 очка, гроссмейстер по-прежнему занимает последнее, восьмое место. За четыре тура до финиша он отстает от лидирующего Жавохира Синдарова (Узбекистан) на 4,5 очка. В результате россиянин лишился математических шансов выиграть турнир претендентов.

Турнир претендентов проходит по круговой системе с участием восьми шахматистов и включает 14 туров. Победитель сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом, индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу.

шахматы Андрей Есипенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умершие знаменитости

