"Локомотив" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" выиграли четвертьфинальную серию плей-офф Кубка Гагарина КХЛ у уфимского "Салавата Юлаева".

В четвертом матче серии в Уфе "Локомотив" добился победы со счетом 4:0.

Голы провели: Паник Рихард (6-я минута), Артур Каюмов (35), Александр Радулов (59, в пустые ворота), Алексей Береглазов (60).

В результате счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Локомотива".

В регулярном чемпионате клуб из Ярославля финишировал на четвертом месте в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф оказался сильнее московского "Спартака" (4-1 по победам).

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.

Гроссмейстер Синдаров из Узбекистана досрочно выиграл турнир претендентов

Гроссмейстер Синдаров из Узбекистана досрочно выиграл турнир претендентов

"Локомотив" продлил контракт с Зелимханом Бакаевым

Даниил Медведев оштрафован на 6 тыс. евро за неспортивное поведение

Даниил Медведев оштрафован на 6 тыс. евро за неспортивное поведение

Определились все участники Кубка Стэнли НХЛ

"Вашингтон" с Овечкиным лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ

"Вашингтон" с Овечкиным лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ

World Aquatics допустила россиян к международным стартам под флагом РФ

World Aquatics допустила россиян к международным стартам под флагом РФ

Минспорт предложил ужесточить лимит на легионеров в матчах РПЛ-2026/27 до семи

Янник Синнер вновь стал первой ракеткой мира

"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

"Зенит" и "Краснодар" сыграли вничью в матче РПЛ

"Локомотив" и "Спартак" сыграли вничью в матчах чемпионата России