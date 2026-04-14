"Локомотив" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" выиграли четвертьфинальную серию плей-офф Кубка Гагарина КХЛ у уфимского "Салавата Юлаева".

В четвертом матче серии в Уфе "Локомотив" добился победы со счетом 4:0.

Голы провели: Паник Рихард (6-я минута), Артур Каюмов (35), Александр Радулов (59, в пустые ворота), Алексей Береглазов (60).

В результате счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу "Локомотива".

В регулярном чемпионате клуб из Ярославля финишировал на четвертом месте в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф оказался сильнее московского "Спартака" (4-1 по победам).

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.