Россиянки Горячкина и Лагно победили в 13-м туре турнира претенденток

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно одержали победы в 13-м туре турнира претенденток на Кипре.

Горячкина, игравшая черными фигурами, нанесла поражение представительнице Китая Чжу Цзиньэр. Екатерина Лагно белыми фигурами одолела Дивью Дешмукх (Индия).

За тур до финиша лидируют Бибисара Асаубаева (Казахстан) и Рамешбабу Вайшали (Индия) – по 7,5 очка. У Горячкиной и Лагно – по 6,5 очка.