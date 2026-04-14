ЦСКА сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с "Авангардом"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 3:1 взяли верх над омским "Авангардом" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.

Игра прошла в Москве.

В составе армейского клуба голы забили Павел Карнаухов (6-я минута), Максим Соркин (37), Прохор Полтапов (49).

Автором гола у "Авангарда" стал Марсель Ибрагимов (18).

ЦСКА, таким образом, сократил отставание в серии по победам – 1-3.

Следующая игра состоится 16 апреля в Омске. В случае победы "Авангард" выиграет серию и выйдет в серию 1/2 финала.

Действующий обладатель Кубка Гагарина – ярославский "Локомотив".

