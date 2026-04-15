"Барселона" вылетела из Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Мадридский "Атлетико" по сумме двух встреч оказался сильнее "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА.

В ответном матче футболисты "Атлетико" уступили дома "Барсе" со счетом 1:2, тогда как в первой игре оказались сильнее соперника – 2:0.

На четвертой минуте встречи в Мадриде "Барселона" повела в счете: точный удар Ламин Ямаль. На 24-й минуте ворота "Атлетико" поразил Ферран Торрес.

На 31-й минуте гол провел футболист "Атлетико" Адемола Лукман, в результате чего команда вновь повела по сумме двух встреч.

К окончанию второго тайма "Барселоне" спастись не удалось. Ее ситуация усугубилась удалением Эрика Гарсии на 79-й минуте.

В полуфинале "Атлетико" сыграет с победителем пары "Арсенал" (Англия) – "Спортинг" (Португалия). В первой встрече "Арсенал победил соперника в гостях со счетом 1:0. Ответный матч пройдет 15 апреля в Лондоне.

Действующий победитель Лиги чемпионов – французский "Пари Сен-Жермен".