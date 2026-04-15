Овечкин отметился голевым пасом в последнем матче "Вашингтона" в сезоне

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 2:1 обыграл "Коламбус" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В одной из голевых атак результативный пас оформил на свой счет капитан "Вашингтона" россиянин Александр Овечкин.

Для столичной команды матч стал последним в сезоне: ранее команда лишилась шансов выйти в плей-офф. В свою очередь, сезон-2025/26 – последний для Овечкина по контракту в "Вашингтоне". С дальнейшей карьерой российский форвард определится позднее.

Овечкин - рекордсмен по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, 929 голов. По голам с учетом плей-офф он занимает второе место – 1006 голов. Рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки: 1016.

