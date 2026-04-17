"Металлург" вышел в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" одержал четвертую победу над нижегородским "Торпедо" в четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

В пятом матче серии "Металлург" одолел соперника дома со счетом 4:3, забросив решающую шайбу в овертайме.

Авторами голов в составе магнитогорского клуба стали Робин Пресс (10, 30 минуты), Даниил Вовченко (40), Роман Канцеров (66).

В составе "Торпедо" точными бросками отметились Андрей Белевич (23), Егор Виноградов (45), Максим Летунов (59).

В результате "Металлург" выиграл серию по победам – 4-1

В полуфинальной серии "Металлург" сыграет с казанским "Ак Барсом". Вторую пару составили действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" и омский "Авангард".

Новости по теме

Определился состав пар первого раунда Кубка Стэнли НХЛ

Экс-вратарь "Ювентуса" и "Ливерпуля" Маннигер разбился в ДТП

Экс-вратарь "Ювентуса" и "Ливерпуля" Маннигер разбился в ДТП

"Авангард" обыграл ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

"Бавария" победила "Реал" и вышла в полуфинал ЛЧ

Ирина Винер стала почетным членом World Gymnastics

Умер четырехкратный победитель Кубка чемпионов в составе "Реала" Хосе Сантамария

Овечкин в 21-й раз подряд стал лучшим снайпером "Вашингтона"

"Барселона" вылетела из Лиги чемпионов УЕФА

ПСЖ с Сафоновым вышел в полуфинал ЛЧ, выбив "Ливерпуль"

ПСЖ с Сафоновым вышел в полуфинал ЛЧ, выбив "Ливерпуль"

"Локомотив" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ