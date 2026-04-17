"Металлург" вышел в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" одержал четвертую победу над нижегородским "Торпедо" в четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

В пятом матче серии "Металлург" одолел соперника дома со счетом 4:3, забросив решающую шайбу в овертайме.

Авторами голов в составе магнитогорского клуба стали Робин Пресс (10, 30 минуты), Даниил Вовченко (40), Роман Канцеров (66).

В составе "Торпедо" точными бросками отметились Андрей Белевич (23), Егор Виноградов (45), Максим Летунов (59).

В результате "Металлург" выиграл серию по победам – 4-1

В полуфинальной серии "Металлург" сыграет с казанским "Ак Барсом". Вторую пару составили действующий обладатель Кубка Гагарина ярославский "Локомотив" и омский "Авангард".