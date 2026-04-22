В ЦСКА пока не будут увольнять главного тренера при неудачах команды

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ЦСКА не собирается в ближайшее время расставаться с главным тренером Фабио Челестини, заявил гендиректор московского футбольного клуба Роман Бабаев.

"Я считаю, в данный момент, когда мы все вместе оказались там, где находимся, принимать радикальные решения, зная ситуацию изнутри, настроения команды и позицию лидеров — это путь, который лежит, скорее, в эмоциональной плоскости, нежели в рациональной", - приводит слова Бабаева "РБ Спорт".

В настоящее время ЦСКА занимает шестое место в чемпионате России по футболу, безвыигрышная серия команды составляет три матча. Всего в восьми матчах весенней части чемпионата армейцы потерпели четыре поражения, по два раза сыграв вничью и победив.