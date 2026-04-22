"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в драматичном матче РПЛ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" со счетом 0:0 завершили матч 26-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча прошла в Москве.

В компенсированное ко второму тайму время "Локомотив" получил право на пенальти, однако Николай Комличенко на 90+9 минуте его реализовать не смог: его удар парировал вратарь "Зенита" Денис Адамов.

Через некоторое время на поле возникла массовая потасовка: судьям удалось его участников быстро разнять.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 56 очков. У идущего вторым "Краснодара" на два очка меньше. При этом в четверг "Краснодар" сыграет в Москве со "Спартаком" и в случае победы вернется на первое место.

"Локомотив" - на третьем месте, 49 очков.