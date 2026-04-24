Субханкулов победил Усмонова в претендентском бою по версии IBF

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский боксер Артур Субханкулов одержал победу над представителем Таджикистана Баходуром Усмоновым в претендентском поединке по версии IBF в легком весе.

Бой прошел в Уфе и возглавил турнир "IBA.PRO 17". Поединок завершился техническим нокаутом. Усмонову дважды был отсчитан нокдаун в десятом раунде и один раз – в 11-м.

Усмонов потерпел первое поражение в карьере профессионального боксера, в его активе 12 побед (пять – нокаутом).

Что касается Субханкулова, теперь у него 12 побед (шесть – нокаутом). Россиянин сохранил статус непобежденного боксера.

Теперь Субханкулов будет претендовать на встречу с полноценным обладателем пояса IBF в легком весе американцем Рэймондом Муратайей.

"Не люблю ярких и громких заявлений, но я готов сражаться за пояс чемпиона мира. С Муратайей, пожалуй, нужно будет боксировать так, как сейчас. Буду готовиться к чемпионскому бою. Мне 34 года. Пора!" - сказал Субханкулов, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Российский боксер назвал бой против Усмонова лучшим в карьере.

"Что касается эмоций сразу после боя, то это вау. Большое уважение Баходуру Усмонову, что он принял этот бой и приехал ко мне домой, в Уфу. И мы выдали яркий и эмоциональный поединок. Я ему искренне благодарен. Я счастлив! Думаю, это лучший и запоминающийся бой в карьере", - отметил Субханкулов.

На турнире "IBA.PRO 17" прошли еще несколько поединков с участием россиян. Трехкратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС 2024 Азалия Аминева (единогласным решением судей победила Синтию Огунсемилоре из Нигерии и завоевала пояс WBA Asia в первом полусреднем весе. Первый номер рейтинга WBA в первом полусреднем весе россиянин Харитон Агрба по итогам десяти раундов единогласным решением судей победил Джеральдо из Филиппин. Результат этого боя пошел в зачет IBA.PRO.