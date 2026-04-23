Чемпион мира по боксу Шумков назвал равными шансы Субханкулова и Усмонова в бою

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2025, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023, боксер RCC Boxing Promotions Всеволод Шумков не видит фаворита в предстоящем претендентском поединке по версии IBF в легком весе между россиянином Артуром Субханкуловым и Баходуром Усмоновым из Таджикистана.

"Это будет очень интересный бой! У меня нет фаворитов в битве Артура Субханкулова и Баходура Усмонова – уверен, что у каждого равные шансы на победу. Здесь у Артура будет небольшое преимущество, ведь он боксирует у себя дома, но, с другой стороны, это накладывает и дополнительную ответственность. Дальнейшие шансы завоевать пояс IBF есть у каждого. Рэймонд Муратайя показал, что он хороший боксер, но думаю, что наши парни ничуть не хуже!" - сказал Шумков "Интерфаксу".

Рассчитанный на 12 раундов поединок состоится 24 апреля в Уфе на турнире "IBA.PRO 17".

бокс Артур Субханкулов Всеволод Шумков Баходур Усмонов
