"Спартак" обыграл "Пари НН" в матче РПЛ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 выиграли у нижегородского "Пари НН" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча состоялась в Нижнем Новгороде.

На 28-й минуте нижегородцы вышли вперед, гол забил Адриан Бальбоа.

"Спартак" смог отыграться на 45+1 минуте благодаря точному удару Эсекьеля Барко с пенальти. Победный для москвичей гол состоялся на 72-й минуте, отличился Роман Зобнин.

"Спартак" набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Однако у отстающей на два очка калининградской "Балтики" имеется игра в запасе (сыграет в понедельние дома с тольяттинским "Акроном"). При этом "Спартак" приблизился к топ-3: занимающий третье место "Локомотив" (49) опережает спартаковцев лишь на 1 очко.

Что касается "Пари НН", команда находится в зоне вылета – 22 очка.

В следующем туре "Спартак" в Самаре сыграет с местными "Крыльями Советов". Игра пройдет 1 мая и стартует в 17:00 мск. "Пари НН" 3 мая в гостях встретится с грозненским "Ахматом". Встреча пройдет в Грозном, ее начало запланировано на 19:30.