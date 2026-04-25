Поиск

ЦСКА и "Рубин" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты казанского "Рубина" и московского ЦСКА со счетом 0:0 завершили матч 27-го тура чемпионата России.

Игра прошла в Казани.

ЦСКА продлил безвыигрышную серию в РПЛ до четырех матчей. Последняя победа армейцев в чемпионате России датирована 4 апреля, когда московская команда в гостях одолела тольяттинский "Акрон" (2:1). После этого ЦСКА один матч проиграл, затем трижды подряд сыграл вничью.

Сейчас у ЦСКА 45 очков, команда занимает пятое место, по дополнительным показателям опережая столичный "Спартак". У того при этом имеется игра в запасе. "Рубин" - на седьмом месте, 27 очков.

ЦСКА РПЛ Рубин футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

