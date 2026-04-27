Авария из 27 машин произошла на 115-м круге гонки NASCAR в Талладеге

Столкновение машин во время гонки NASCAR Cup Series на автодроме Talladega Superspeedway 26 апреля 2026 года
Фото: Sean Gardner/Getty Images

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Массовая авария произошла на 115-м круге гонки NASCAR Cup Series на суперспидвее Талладега (США), сообщают американские спортивные издания.

По их данным, инцидент начался после того, как Росс Честейн задел автомобиль лидировавшего Буббы Уоллеса, что привело к развороту машины и последующему столкновению в плотной группе гонщиков. В результате на трассе возникла цепная реакция, в которую были вовлечены до 27 автомобилей, включая машины нескольких ведущих команд чемпионата.

Столкновение привело к появлению густого облака дыма и остановке гонки для расчистки полотна и оценки технического состояния автомобилей.

Все пилоты, участвовавшие в аварии, были доставлены в медицинский центр автодрома. По информации организаторов, серьёзных травм никто не получил, и гонщики были отпущены после осмотра.

Представители NASCAR отметили оперативную работу служб безопасности и технических бригад, подчеркнув, что подобные инциденты являются характерным риском для гонок на высокоскоростных суперспидвеях.

Гонка была возобновлена после завершения уборки и проверки состояния трассы. Победу в состязании одержал Карсон Хосевар, опередивший на финише Криса Бушера и Алекса Боумана. Для Хосевара эта победа стала первой в серии NASCAR Cup и важным достижением для его команды Spire Motorsports.

