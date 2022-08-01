Квят не смог финишировать в дебютной гонке в NASCAR

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Российский пилот команды Hezeberg россиянин Даниил Квят сошел с дистанции по ходу своей дебютной гонке в рамках Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR).

Экс-пилот "Формулы-1" Квят провел свою первую гонку на 22-м этапе NASCAR в Индианаполисе (США) в ночь на понедельник по московскому времени. Сначала он сошел с гонки на 29-м круге, но механики смогли починить машину. Вскоре у Квята вновь возникли технические проблемы, в результате выбыл из участников этапа.

Квят считается самым успешным российским гонщиком в истории "Формулы-1", он трижды попадал на подиум. Он выступал за команды Toro Rosso, Red Bull, Alpha Tauri. Лучшим его финишем является второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году.