Почти 45 тысяч бегунов из 39 стран выйдут на старт Казанского марафона

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Рекордное число участников – почти 45 тысяч бегунов - зарегистрировались на участие в Казанском марафоне-2026, сообщили организаторы.

"На старты 1-3 мая выйдут 44 467 любителей бега из 39 стран и 78 российских регионов. Они поборются за общий призовой фонд более 10 млн рублей", - говорится в сообщении. Прием заявок завершен.

Самой массовой дистанцией Казанского марафона, как и в прошлые годы, остаются 10 км - это расстояние для забега выбрали 13 638 человек. Это самое большое число участников на одной дистанции за всю историю мероприятия.

Пробежать по центру Казани 3 км изъявили желание 7 121 человек, полумарафон (21,1 км) привлек 9 532 участника, а классический марафон (42,2 км) - 11 457 спортсменов. Самая короткая дистанция, 40 м, собрала 346 самых младших участников, а в забегах на 300 м и 600 м на старт выйдут 2 373 юных спортсмена.

В 2026 году значительно выросло количество иностранных бегунов: в этом году их будет 876 человек, представляющих четыре континента.

"Среди них как люди, учащиеся или работающие в России, так и любители бега, приехавшие в столицу Татарстана ради участия в забеге", - отмечается в сообщении.

В рамках Казанского марафона в пятый раз пройдет чемпионат России по марафону, на котором выступят ведущие отечественные и приглашенные иностранные спортсмены. Самым титулованным его участником станет 32-кратный чемпион России по легкой атлетике Владимир Никитин. В 2026 году он во второй раз в карьере примет участие в Казанском марафоне.