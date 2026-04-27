Стали известны соперники Гаджимагомедова, Атаева и Бижамова по боям в Петербурге

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Чемпионы мира-2025 российские боксеры Муслим Гаджимагомедов, Шарабутдин Атаев, Всеволод Шумков, Давид Суров, Исмаил Муцольгов и Джамбулат Бижамов узнали имена своих соперников по поединкам в рамках вечера профессионального бокса "IBA.PRO. Ночь чемпионов". Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Турнир состоится 4 мая в Санкт-Петербурге.

Единственный в истории отечественного бокса трехкратный чемпион мира, чемпион Европы-2024, финалист Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019, обладатель пояса WBA в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов встретится с участником трех Олимпийских игр эквадорцем Хулио Кастильо.

Это не первый поединок данных боксеров. Ранее они встречались в финале чемпионата мира-2019 в Екатеринбурге, победу одержал Гаджимагомедов. Кастильо по ходу карьеры становился победителем и призером Южноамериканских, Боливарианских и Панамериканских игр.

Двукратный чемпион мира, чемпион Европы-2024 Шарабутдин Атаев встретится с Байрамом Малканом из Турции.

Как сообщалось, чемпион мира-2025, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023 Всеволод Шумков проведет бой против чемпиона мира и Азии 2019 года Миразизбека Мирзахалилова из Узбекистана.

Шумков и Мирзахалилов встречались в сентябре 2024 года в Баку. В тот раз по итогам 10 раундов победу единогласным решением судей одержал Шумков и завоевал пояс IBA.PRO.

Соперником чемпиона мира-2025, финалиста чемпионат мира-2021 и Европы-2024 Джамбулата Бижамова станет экс-чемпион WBO Youth аргентинец Бруно Дамиан Акоста. Чемпиону мира-2025, а также победителю чемпионата и Кубка России 2025 года Исмаилу Муцольгову будет противостоять Артуш Оганнисян из Армении. Чемпион мира-2025, двукратный чемпион России в тяжелом весе Давид Суров выйдет на ринг против мексиканца Кевина Мартинеза.

Все бои пойдут в зачет IBA.PRO и будут состоять из четырех раундов

Также в программе вечера состоятся несколько поединков на голых кулаках.

На завершившемся в декабре в Дубае мужском чемпионате мира сборная России завоевала семь золотых, пять серебряных и бронзовую медали, уверенно заняв первое общекомандное место. Из всех победителей прошедшего чемпионата мира на майском турнире "IBA.PRO. Ночь чемпионов" из-за травмы не сможет выступить Илья Попов.

Турнир "IBA.PRO. Ночь чемпионов" будет организован Международной ассоциацией бокса при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России.