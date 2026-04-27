Акинфеев заявил, что больше не сыграет в этом сезоне

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что из-за проблем со здоровьем досрочно завершил сезон-2025/26.

"Для меня этот сезон точно завершен. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами", - написал Акинфеев в своем телеграм-канале.

При этом он подчеркнул: ставить точку в выступлениях в профессиональном спорте пока не планирует.

"Заранее облегчу работу экспертам: карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону", - отметил 40-летний Акинфеев.

7 апреля сообщалось, что Акинфеев из-за травмы выбыл на две недели, с тех пор он больше не выходил на поле.

До окончания сезона ЦСКА проведет три матча в рамках РПЛ: против "Зенита" (2 мая), "Пари НН" (11 мая) и "Локомотива" (17 мая). Кроме того, 6 мая армейцы сыграют со "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России, а в случае победы – в Суперфинале Кубка России 24 мая (с победителем пары "Краснодар" - "Динамо).