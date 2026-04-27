Боксер Алексей Егоров уверен в легкой победе Бивола над Айфертом

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Дмитрий Бивол не должен испытать проблем в предстоящем поединке с обязательным претендентом по версии IBF немцем Михаэлем Айфертом, считает бывший претендент на пояс WBA Алексей Егоров.

"Признаюсь, соперника Бивола вообще не знаю. Парень не на слуху. Но мы знаем факт, что это обязательный претендент. Хотя я думаю, что Дима без проблем разберется. У него хорошая команда, отличный тренер. Они отлично подготовятся. Ставки сейчас высоки, поэтому вряд ли они рискуют", - сказал Егоров "Интерфаксу".

Бой Бивола с Айфертом пройдет 30 мая в Екатеринбурге, поединок представителей полутяжелого веса возглавит турнир RCC Boxing Promotions.

"Для российского бокса очень круто, что Дима проведет бой в Екатеринбурге, что в нашей стране пройдет поединок такого масштаба. Дима стал авторитетным парнем. Дай Бог ему здоровья. Он многое делает для нашего бокса. Это круто. Очень рад, что он будет боксировать в Екатеринбурге. Постараюсь приехать", - подчеркнул Егоров.

Сам Егоров 1 мая в Калининграде проведет бой с не знающим поражений обладателем титула EBU Silver французом Сейди Коупом. Этот поединок возглавит матчевую встречу "Битва тяжеловесов" между сборными России и мира.