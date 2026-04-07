Российские боксеры Суров и Егоров проведут бои 1 мая в Калининграде

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Чемпион мира-2025, двукратный чемпион России Давид Суров и бывший обладатель пояса WBA Gold Алексей Егоров проведут свои поединки 1 мая в Калининграде в рамках матчевой встречи "Битва тяжеловесов" между сборными России и мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России

Завоевавший в декабре в Дубае награду высшего достоинства ЧМ в весе свыше 92 кг Давид Суров в главном поединке встретится с мексиканцем Кевином Мартинезом.

Для Сурова этот поединок станет вторым на профессиональном ринге: в январе он дебютировал в Москве, нокаутировав в первом раунде доминиканца Луиса Альфредо Алькантару Герреро.

В со-главном событии вечера Алексей Егоров выйдет на ринг против непобежденного француза Сейди Коупа, обладателя пояса EBU Silver. Последний бой Егоров провел в августе 2025 года в Москве, где нокаутировал нигерийца Обаро Эрадажае и завоевал титул WBA Continental Gold.

Турнир пройдет по правилам профессионального бокса и будет включать пять поединков.

Полностью мира выглядит следующим образом:

- 4 раунда: Евгений Земляков – Соломон Адебайо (Нигерия);

- 4 раунда: Владислав Вишев – Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан);

- 6 раундов: Андрей Стоцкий - Халимжон Мамасолиев (Узбекистан);

- 4 раунда: Алексей Егоров - Сейди Коуп (Франция);

- 6 раундов: Давид Суров - Кевин Мартинез (Мексика).

Матчевая встреча между сборными России и мира будет организована Международной ассоциацией бокса и промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке президента IBA Умара Кремлева и Федерации бокса России.

бокс Давид Суров Алексей Егоров
