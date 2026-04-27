"Металлург" сравнял счет в полуфинальной серии КХЛ с "Ак Барсом"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" со счетом 4:2 обыграли казанский "Ак Барс" во втором матче серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

Игра прошла в Магнитогорске.

В составе "Металлурга" голы провели Роман Канцеров (5-я минута), Сергей Толчинский (32), Даниил Вовченко (34), Никита Михайлис (58).

Авторы точных бросков у "Ак Барса": Артем Галимов (41), Александр Хмелевский.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1.

Следующие два матча пройдут в Казани 29 апреля и 1 мая.

Действующий обладатель Кубка Гагарина – ярославский "Локомотив".

