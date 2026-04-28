"Локомотив" сократил отставание в полуфинальной серии КХЛ с "Авангардом"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" со счетом 4:2 выиграл у омского "Авангарда" в третьем матче серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Омске.

К окончанию первого периода "Авангард" добился преимущества в две шайбы. Точными бросками отметились Игорь Мартынов (13-я минута) и Дамир Шарипзянов (20).

Во втором периоде "Локомотив" забросил три шайбы и вышел вперед, авторами голов стали Рушан Рафиков (31), Александр Полунин (36) и Александр Радулов (40).

На 59-й минуте отличился Рихард Паник, поразивший пустые ворота.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1, впереди "Авангард".

Следующая игра пройдет 30 апреля в Омске.

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.