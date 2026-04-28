Сафонов попал в стартовый состав ПСЖ на полуфинальный матч ЛЧ с "Баварией"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" включил вратаря сборной России Матвея Сафонова в стартовый состав команды на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА против немецкой "Баварии".

Матч пройдет на поле ПСЖ во вторник и стартует в 22:00 мск.

Ответная игра запланирована на 6 мая, она пройдет в Мюнхене.

Победитель по сумме двух встреч встретится с победителем в паре "Атлетико" (Испания) – "Арсенал" (Англия).

ПСЖ – действующий победитель турнира.

В ПСЖ 27-летний вратарь перешел из "Краснодара" летом 2024 года. На счету Сафонова шесть титулов в ПСЖ: он – чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка Франции, победитель Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка.