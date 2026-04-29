Капризов стал рекордсменом "Миннесоты" по числу голов в Кубке Стэнли

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - "Миннесота" со счетом 4:2 победила "Даллас" в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча прошла Далласе.

В составе "Миннесоты" отличились три россиянина: Кирилл Капризов провел гол и сделал две голевые передачи, Владимир Тарасенко и Ярослав Тренин – по одному голевому пасу.

Благодаря точному броску Капризов стал самым результативным игроком "Миннесоты" за всю историю ее участия в Кубке Стэнли – 17 голов. Предыдущий рекордсмен – американец Зак Паризе, 16 точных бросков.

В сезоне-2025/26 Капризов также установил рекорд "Миннесоты" по числу голов в регулярных чемпионатах – 230.

Что касается серии с "Далласом", "Миннесота" повела в ней по победам – 3-2. Серия длится до четырех побед.

