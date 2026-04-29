Воронежская область ищет концессионера для нового стадиона "Факела" за 20 млрд руб.

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Воронежской области объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения для строительства новой арены футбольного клуба "Факел" на месте демонтируемого Центрального стадиона профсоюзов в центре города, сообщается на портале "ГИС Торги".

Предложения будут приниматься с 29 апреля по 15 июня. Дата подведения итогов - 16 июня. Расчетная стоимость строительства составляет 19,9 млрд рублей, из которых 4,1 млрд рублей должен обеспечить концессионер.

Ввод объекта планируется на 1 июля 2029 года, а срок концессионного соглашения составит восемь лет.

Регион обязуется предоставить инвестору земельный участок в аренду и капитальный грант в размере около 15,9 млрд рублей. Дополнительно в 2029-2034 годах концедент намерен перечислить инвестору 6,6 млрд рублей, включая инвестиционные и эксплуатационные платежи.

Площадь новой арены составит около 83 тыс. кв. метров, вместимость - 24 тыс. зрителей.