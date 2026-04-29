Эдуард Кравцов допустил, что World Boxing разрешит россиянам выступать под флагом РФ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов назвал ожидаемым решение World Boxing допустить отечественных боксеров к участиям в соревнованиях под своей эгидой под нейтральным флагом. Однако, по его мнению, это решение вряд ли приведет к изменениям.

"Для меня, как и для многих, позиция World Boxing была ожидаемой, что нашей стране и белорусам если и разрешат выступать, то только под нейтральным статусом. Позиция Федерации бокса России тоже давно была озвучена. Не думаю, что она каким‑то образом изменится. В недавнем выступлении Александра Александровича Беспутина (генеральный секретарь Федерация бокса России - ИФ") эта позиция была подтверждена, что мы выступаем только с флагом и гимном. Поэтому на данным момент ситуация может казаться патовой", - приводит слова Кравцова "Матч ТВ".

"Но в любом случае справедливость восторжествует, и российские боксеры будут выступать на международных соревнованиях с российским флагом и гимном. Соответственно, будет звучать гимн в честь наших побед. Думаю, здесь вопрос времени. И World Boxing последует примеру международных организаций, которые этот вопрос это уже решили. Так как без российских боксеров будет существовать неполноценность этой организации, - подчеркнул он.

В среду стало известно, что World Boxing допустила российских и белорусских боксеров к участию в соревнованиях под своей эгидой под нейтральным флагом.

Сейчас россияне выступают на международных турнирах, проводимых IBA - под флагом и гимном РФ.