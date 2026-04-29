СМИ сообщили об отстранении игрока "Челси" и сборной Украины на 4 года за допинг

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала полузащитника "Челси" и сборной Украины Михаила Мудрика на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает GiveMeSport.

Отмечается, что, если украинский спортсмен не сможет оспорить вердикт в CAS, эта дисквалификация станет самой длительной в истории Английской премьер-лиги.

О найденном в организме 25-летнего Мудрика запрещенном веществе стало известно в декабре 2024 года. По сообщению СМИ, речь идет о мельдонии. Сам Мудрик на протяжении всего разбирательства свою вину отрицал.

Мудрик перешел в "Челси" из украинского "Шахтера" в 2023 году за 89 млн фунтов стерлингов (примерно 102,3 млн евро). В последний раз выходил на поле в ноябре 2024 года в матче Лиги конференций УЕФА против немецкого "Ханденхайма".