"Ак Барс" вышел вперед в полуфинальной серии КХЛ с "Металлургом"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" со счетом 4:1 взял верх над магнитогорским "Металлургом" в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Казани.

В составе "Ак Барса" голы провели Дмитрий Кателевский (16, 19 минуты), Дмитрий Яшкин (28), Кирилл Семенов (60, в пустые ворота). Автор гола у "Металлурга" - Робин Пресс (32).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Ак Барса".

Следующий матч серии пройдет в Казани 1 мая.

Действующий обладатель Кубка Гагарина – ярославский "Локомотив".