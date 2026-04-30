"Питтсбург" с Малкиным выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - "Филадельфия" со счетом 1:0 обыграла "Питтсбург" в шестом матче первого раунда Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Матч прошел в Филадельфии.

Гол в овертайме провел Кэмерон Йорк ассистировал ему россиянин Матвей Мичков.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Филадельфии", которая вышла в следующий круг. "Питтсбург", игрокам которого являются российские нападающие Евгений Малкин и Егор Чинахов, а также вратарь Сергей Мурашов, выбыл из турнира.