Ковалев уверен в победе Бивола над Айфертом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Бывший чемпион WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Сергей Ковалев считает, что россиянин Дмитрий Бивол не испытает проблем в предстоящем поединке с немцем Михаэлем Айфертом

"На мой взгляд, по качеству бокса и опыту Дима Бивол, конечно, выше на голову. Как мне видится – никаких проблем у Димы в ринге не возникнет. Они оба уже довольно долго в отпуске от бокса, поэтому будет интересно посмотреть этот бой!" - сказал Ковалев "Интерфаксу".

Поединок возглавит турнир RCC Boxing Promotions, который пройдет 30 мая в Екатеринбурге. Ковалев спарринговал с Айфертом.

Биволу 35 лет, он – обладатель титулов WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. На профессиональном ринге Бивол одержал 24 победы (12 – нокаутом) при одном поражении.

28-летний Айферт – обязательный претендент по версии IBF. Он выиграл 13 поединков (пять – досрочно), проиграл один бой.