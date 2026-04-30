На матч РПЛ ЦСКА – "Зенит" назначен судья Танашев

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым назначена на центральный матч 28-го тура чемпионата России по футболу, сообщает пресс-служба РФС.

Помогать ему будут ассистенты Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Никита Новиков. За работу на системе ВАР будет отвечать Павел Кукуян; ассистент – Роман Галимов.

Игра пройдет 2 мая в Москве и стартует в 19:00 мск.

В турнирной таблице РПЛ "Зенит" занимает второе место, набрав 59 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 1 очко. ЦСКА – на шестом месте, 45 очков.

Днем ранее состоится московское дерби между "Локомотивом" и "Динамо". Главным судьей назначен Евгений Кукуляк; помощники - Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Кирилл Левников.

Игра пройдет на поле "Локомотива".

"Локомотив" находится на третьем месте (49 очков), "Динамо" - на восьмом (38).

Действующий чемпион "Краснодар" в Самаре сыграет с занимающим десятое место (27) "Акроном". Главный судья – Евгений Буланов; помощники– Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Станислав Матвеев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Рафаэль Шафеев.