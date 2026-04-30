Федерация спортивных журналистов осудила поведение тренера "Металлурга" на пресс-конференции

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Федерация спортивных журналистов России назвала неэтичным поведение главного тренера магнитогорского "Металлурга" Андрея Разина на пресс-конференции после матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги против казанского "Ак Барса".

"Поведение Разина — это неуважение к Лиге, к аккредитованному ею журналисту и представителям всех СМИ", - говорится в заявлении на сайте организации.

На пресс-конференции после матча Разин назвал одного из журналистов смурфиком и настойчиво пригласил его за стол. Тренер осудил представителя СМИ за то, что тот вырвал из контекста ранее озвученные Разиным слова. Кроме того, Разин высказал нелицеприятные суждения в адрес журналиста.

"Федерация спортивных журналистов России считает необходимым заявить: недопустимо, когда тренер публично переходит на личности, а в ответ на оправданный вопрос об игре дает оценки профессиональной работе журналиста, которые сопровождаются оскорбительными сравнениями", - подчеркнули в ФСЖР.

В организации выразили надежду на то, что руководство "Металлурга" и представители КХЛ дадут соответствующую оценку поведению Андрея Разина.

Счет в серии до четырех побед сейчас 2-1 в пользу "Ак Барса".