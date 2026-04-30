Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA 1000 в Мадриде

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева со счетом 6:4, 7:6 (10:8) победила американку Хейли Баптист в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

В мировом рейтинге Андреева занимает восьмое место - наивысшее среди россиянок. Баптист - на 32-й строчке.

В финале россиянка сыграет с победительницей пары Марта Костюк (Украина, 23) - Анастасия Потапова (Австрия, 56).

Турнир проходит на грунтовом покрытии.

Действующей и трехкратной победительницей турнира WTA 1000 в Мадриде является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, которая на этот раз проиграла Баптист в четвертьфинале. Вместе с Петрой Квитовой из Чехии она – самая титулованная участница соревнования.

Из россиянок турнир в Мадриде выигрывали Динара Сафина (2009 год) и Мария Шарапова (2014).

Категория WTA 1000 – вторая по статусу в женском теннисе вслед за соревнованиями Большого шлема.