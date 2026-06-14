Сборная Германии разгромила команду Кюрасао на ЧМ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Германии со счетом 7:1 победили команду Кюрасао в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

Игра прошла в Хьюстоне.

На 6-й минуте Феликс Нмеча вывел сборную Германии вперед.

Сборная Кюрасао отыгралась на 21-й минуте, точный удар нанес Ливано Комененсия. Для его команды нынешний ЧМ является дебютный, соответственно его гол – первый в истории Кюрасао на чемпионатах мира.

На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу Германии: на 45+5 минуте пенальти реализовал Кай Хаверц.

Во втором тайме голы забили Джамал Мусиала (47), Натаниэль Браун (68), Дениз Ундав (78), Кай Хаверц (88).

Сборную Кюрасао возглавляет 78-летний нидерландец Дик Адвокат. Экс-наставник "Зенита" и сборной России – самый возрастной главный тренер в истории чемпионатов мира.

Команды представляют группу Е. Другие ее участники – Кот-д"Ивуар и Эквадор – свой первый матч на турнире проведут позднее.

Чемпионат мира 2026 года проходит в трех странах – США, Канаде и Мексики. Участие в нем принимают рекордные 48 команд.

Сборная России на турнире не играет: из-за санкций она не была допущена на отборочный турнир.