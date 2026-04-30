Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подписала соглашение о сотрудничестве с Федерацией легкой атлетики Туниса.

В рамках визита в Тунис представители ВФЛА провели рабочие встречи с национальными федерациями региона — Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Омана, Катара и Ливии. Соглашение с тунисской стороной, подписанное в присутствии всех делегаций-участниц, предусматривает участие спортсменов в национальных соревнованиях, организацию совместных тренировочных сборов, а также обмен опытом между тренерами и специалистами сборных.

"Подписание соглашения с Тунисом — важный шаг в укреплении наших позиций в международной легкой атлетике. Мы видим значительный потенциал в развитии сотрудничества как с Тунисом, так и с другими странами региона", — заявил генеральный секретарь ВФЛА Александр Джорджадзе.

Достигнутые договоренности открывают дополнительные возможности для расширения международного взаимодействия ВФЛА и укрепления связей с федерациями стран Ближнего Востока и Северной Африки, отметили во Всероссийской федерации легкой атлетики.