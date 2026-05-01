"Ак Барс" обыграл "Металлург" в четвертом матче полуфинальной серии КХЛ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Казанский "Ак Барс" обыграл магнитогорскую команду "Металлург" в четвертом матче полуфинальной серии КХЛ в пятницу.

Встреча в Казани завершилась со счетом 4:1 в пользу казанцев.

За "Ак Барс" две шайбы в ворота противника забил Дмитрий Кателевский, еще два гола оформили Дмитрий Яшкин и Кирилл Семенов. За "Металлург" одну шайбу забил Робин Пресс.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Ак Барса". Следующий матч состоится в Магнитогорске 3 мая.