"Баффало" и "Вегас" вышли во второй этап Кубка Стэнли НХЛ
Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - "Баффало" и "Вегас" завоевали путевки в четвертьфинал Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.
"Баффало" со счетом 4-2 выиграл серию у "Бостона".
В шестом матче серии "Баффало" одержал гостевую победу со счетом 4:1.
"Баффало" - единственный участник плей-офф, в составе которого отсутствуют россияне.
"Вегас" выиграл серию у "Юты" - 4-2.
Шестой матч завершился гостевой победой "Вегаса" - 5:1. Хоккеист "Вегаса" Иван Барбашев отметился голевой передачей.