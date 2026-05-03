Поиск

"Краснодар" выиграл у "Акрoна" и вновь возглавил таблицу РПЛ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 1:0 победили тольяттинский "Акрoн" в матче 28-го тура чемпионата России.

Спорт"Зенит" обыграл ЦСКА в чемпионате России по футболу"Зенит" обыграл ЦСКА в чемпионате России по футболуЧитать подробнее

Матч прошел в Самаре, где "Акрoн" проводит домашние встречи.

Гол состоялся на 72-й минуте, точный удар нанес Джон Кордоба.

На 57-й минуте судьи, задействовав ВАР, отменили гол Кордобы из-за нарушения им правил.

"Краснодар" набрал 63 очка и, опередив "Зенит" (62), вернулся на первое место в турнирной таблице. "Акрoн" - на 12-м месте, 27 очков.

В предпоследнем, 29-м туре "Краснодар" в Москве сыграет с "Динамо" (матч пройдет 11 мая, начало – 20:00 мск), "Зенит" в Санкт-Петербурге – с "Сочи" (10 мая, 15:00), "Акрoн" в Самаре – с "Ростовом" (15:15).

"Краснодар" - действующий чемпион России.

Акрон Краснодар Зенит футбол РПЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Ак Барс" победил "Металлург" и стал первым финалистом Кубка Гагарина

"Ак Барс" победил "Металлург" и стал первым финалистом Кубка Гагарина

Владимир Никитин установил новый рекорд России на Казанском марафоне

Владимир Никитин установил новый рекорд России на Казанском марафоне

"Зенит" обыграл ЦСКА в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл ЦСКА в чемпионате России по футболу

"Локомотив" победил "Авангард" в матче полуфинальной серии КХЛ

"Локомотив" победил "Авангард" в матче полуфинальной серии КХЛ

Наоя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Наоя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

"Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью в матче РПЛ

"Спартак" проиграл "Крыльям Советов" в матче 28-го тура РПЛ

"Спартак" проиграл "Крыльям Советов" в матче 28-го тура РПЛ

Глава ФИФА заверил, что Иран примет участие в ЧМ-2026

Глава ФИФА заверил, что Иран примет участие в ЧМ-2026

"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинальном матче ЛЧ

"Атлетико" и "Арсенал" сыграли вничью в первом полуфинальном матче ЛЧ

World Boxing допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

World Boxing допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе