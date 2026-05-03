"Краснодар" выиграл у "Акрoна" и вновь возглавил таблицу РПЛ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 1:0 победили тольяттинский "Акрoн" в матче 28-го тура чемпионата России.

Матч прошел в Самаре, где "Акрoн" проводит домашние встречи.

Гол состоялся на 72-й минуте, точный удар нанес Джон Кордоба.

На 57-й минуте судьи, задействовав ВАР, отменили гол Кордобы из-за нарушения им правил.

"Краснодар" набрал 63 очка и, опередив "Зенит" (62), вернулся на первое место в турнирной таблице. "Акрoн" - на 12-м месте, 27 очков.

В предпоследнем, 29-м туре "Краснодар" в Москве сыграет с "Динамо" (матч пройдет 11 мая, начало – 20:00 мск), "Зенит" в Санкт-Петербурге – с "Сочи" (10 мая, 15:00), "Акрoн" в Самаре – с "Ростовом" (15:15).

"Краснодар" - действующий чемпион России.