МЮ победил "Ливерпуль" и завоевал путевку в ЛЧ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2 одолели "Ливерпуль" в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии.

В составе МЮ голы забили Матеус Кунья (6-я минута), Беньямин Шешко (14) и Кобби Майну (77).

Авторы голов у "Ливерпуля": Доминик Собослаи (47) и Коди Гакпо (56).

"Манчестер Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка. Команда гарантировала себе место в Лиге чемпионов УЕФА. "Ливерпуль" на четвертом месте, 58 очков.

Во главе турнирной таблицы находится "Арсенал" (76), следом за ним идет имеющий две игры в запасе "Манчестер Сити" (70).

