Синнер выиграл турнир Masters в Мадриде

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Итальянский теннисист Янник Синнер победил представителя Германии Александра Зверева в финале турнира категории Masters в Мадриде.

Результат – 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 57 минут.

Синнер является первой ракеткой планеты, Зверев в мировом рейтинге занимает третье место.

Для Синнера это четвертый титул в 2026 году и 28-й – в карьере.

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии. Соревнование относится к категории Masters — это вторая по престижности серия в мужском теннисе после Большого шлема.