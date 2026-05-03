Антонелли выиграл третью гонку "Формулы-1" подряд

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Итальянский пилот Mercedes Кими Антонелли стал победителем Гран-при Майами — шестого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".

Второе место занял британец Ландо Норрис (McLaren) третьим финишировал его напарник по команде австралиец Оскар Пиастри.

Эта победа стала для 19-летнего итальянца третьей подряд в нынешнем сезоне. Антонелли продолжает лидировать в личном зачёте чемпионата, а "Мерседес" удерживает первое место в Кубке конструкторов.

Следующий этап "Формулы-1" — Гран-при Канады — пройдёт в Монреале 22–24 мая.