"Интер" стал 21-кратным чемпионом Италии по футболу

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - "Интер" досрочно гарантировал себе титул победителя чемпионата Италии по футболу-2025/26.

В 35-м туре Серии А футболисты "Интера" дома обыграли "Парму" со счетом 2:0.

Теперь у миланской команды 82 очка. За три тура до финиша она опережает ближайшего преследователя, "Наполи", на 12 очков.

Теперь "Интер" 21-кратный чемпион Италии, по этому показателю клуб занимает второе место. Чаще всех – 36 раз – золото завоевывал "Ювентус". Третий показатель – у "Милана" (19 титулов).