Даниил Медведев поднялся на девятое место рейтинга ATP

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Теперь он занимает девятое место.

На прошлой неделе Медведев выступил на турнире категории Mastersв Мадриде, где выбыл в четвертом круге.

Победитель турнира в Мадриде Янник Синнер (Италия) сохранил за собой первое место, финалист Александр Зверев (Германия) – третье. Между ними по-прежнему располагается пропустивший из-за травмы турнир Карлос Алькарас (Испания).