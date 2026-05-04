Даниил Медведев поднялся на девятое место рейтинга ATP
Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.
Теперь он занимает девятое место.
На прошлой неделе Медведев выступил на турнире категории Mastersв Мадриде, где выбыл в четвертом круге.
Победитель турнира в Мадриде Янник Синнер (Италия) сохранил за собой первое место, финалист Александр Зверев (Германия) – третье. Между ними по-прежнему располагается пропустивший из-за травмы турнир Карлос Алькарас (Испания).