Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - ЦСКА расторг контракт с главным тренером Фабио Челестини, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Соглашение расторгнуто по согласию сторон.

"Также вместе с Фабио тренерский штаб покидают Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто", - говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов. Он вошел в тренерский штаб ЦСКА в марте этого года, до этого возглавлял молодежную команду армейцев.

ЦСКА поблагодарил швейцарца "за выигранный Суперкубок, яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба".

Челестини возглавил ЦСКА летом прошло года, сменив серба Марко Николича.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА за два тура до финиша занимает шестое место. В последних пяти матчах армейцы потерпели два поражения и трижды сыграли вничью. 2 мая ЦСКА дома уступил "Зениту" - 1:3.

При этом команда продолжает выступление в Кубке России: 6 мая она сыграет со "Спартаком" в финале Пути регионов.