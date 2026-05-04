Мирра Андреева поднялась на седьмое место в рейтинге WTA

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Россиянка Мирра Андреева улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

На завершившемся на прошлой неделе в Мадриде турнире категории WTA 1000 Андреева дошла до финала, где уступила украинке Марте Костюк. Та, в свою очередь, поднялась на восемь ступеней и теперь находится на 15-м месте.

Статус первой ракетки мира удерживает белоруска Арина Соболенко. Второе место по-прежнему занимает Елена Рыбакина (Казахстан). На третье место понялась Ига Швентек (Польша), сместив на четвертую строчку Коко Гауфф (США).

