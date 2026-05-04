МОК приостановил работу комитета по киберспорту

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил деятельность комиссии по киберспорту, сообщает агентство Kyodo.

Кирс Ковентри, сменившая Томаса Баха на посту главы МОК, в январе направила письмо членам комиссии. В нем она сообщила, что развитие киберспортивного направления берет под личный контроль. Ковентри отметила важность более комплексного подхода, который будет соответствовать общей стратегии олимпийского движения.

Представители МОК заявили, что, по их мнению, деятельность комиссии "завершилась".

Комиссия была создана в 2023 году. При Бахе МОК активно развивал это направление: проводил турниры и рассматривал возможность включения киберспорта в программу Олимпийских игр.

Кирсти Ковентри возглавила МОК в марте 2025 года. Ее предшественник Томас Бах решил не выдвигаться на новый срок.