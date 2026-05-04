Российский боксер Туков проведет защиту пояса WBA Gold 30 мая в Екатеринбурге

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Российский боксер Вадим Туков 30 мая в Екатеринбурге проведет защиту титула WBA Gold в среднем весе против аргентинца Себастьяна Папечи, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Бой состоится в рамках турнира RCC Boxing Promotions, главным событием которого станет поединок между обладателем титулов WBO, IBF, WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и обязательным претендентом по версии IBF немцем Михаэлем Айфертом.

Для Тукова это будет первая защита титула после победы над представителем Узбекистана Кудратилло Абдукахоровым в июле 2025 года. В октябре прошлого года Туков также выиграл титул чемпиона IBA.PRO Intercontinental. В рейтинге WBA он занимает вторую строчку. В активе Папечи — титулы чемпиона Южной Америки и Аргентины в двух весовых категориях, а также участие в боях за пояса WBO International, IBF Latino и WBC International.

В со-главном событии вечера российский боксер Мухаммад Шехов встретится с венесуэльцем Эрни Бетанкуром в поединке за статус обязательного претендента по версии WBA во втором легчайшем весе. Шехов, занимающий третью строчку рейтинга, в последний раз выходил на ринг в июле 2025 года, победив аргентинца Родриго Руиса. Обладатель пояса WBA Gold Бетанкур занимает седьмую строчку рейтинга. По ходу карьеры он владел титулами WBC Silver и WBO Youth и проводил большинство боев в Венесуэле, а также выступал в Аргентине и Панаме.

Чемпионом мира во втором легчайшем весе по версии WBA является японец Наоя Иноуэ, который владеет всеми основными титулами в этом дивизионе.