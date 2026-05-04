"Локомотив" сравнял счет в полуфинальной серии КХЛ с "Авангардом"

Победитель определился во втором овертайме, при этом "Локомотив" на последней минуте третьего периода уступал 0:2

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 взял верх над омским "Авангардом" в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Игра прошла в Омске.

Эта победа позволила "Локомотиву" сравнять счет в серии по победам – 3-3.

До последней минуты третьего периода "Авангард" вел с преимуществом в два гола: на 11-й минуте отличился Василий Пономарев, на 41-й – Максим Лажуа. Однако удержать победный счет омичи не смогли: Максим Шалунов оформил дубль, его точные броски состоялись за 33 и 11 секунд до окончания третьего периода.

Во втором овертайме (97-я минута) Рушан Рафиков провел победный для "Локомотива" гол.

6 мая в Ярославле пройдет решающий, седьмой матч серии.

Победитель в финале встретится с казанским "Ак Барсом".

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.