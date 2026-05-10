Хамзат Чимаев потерпел первое поражение в карьере и лишился титула в UFC

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Представитель ОАЭ Хамзат Чимаев уступил американцу Шону Стрикленду на турнире UFC 328 в США.

По итогам поединка, ставшего главным событием турнира, победу Стрикленду присудили раздельным решением судей.

В результате боец российского происхождения не смог защитить титул чемпиона UFCв среднем весе.

Для Чимаева поражение стало первым в смешанных единоборствах при 15 победах. Стрикленд выиграл 31-й бой при семи поражениях.